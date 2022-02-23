Европейский союз рассматривает введение санкций против главного редактора российского государственного англоязычного телеканала Russia Today Маргариты Симоньян. Проект соответствующего документа оказался в распоряжении газеты Politico.

Симоньян в документе называют «центральной фигурой правительственной пропаганды» в России и отмечают, что она «способствовала положительному отношению к аннексии Крыма и действиям сепаратистов на Донбассе», и поддерживала посягательства российских властей на суверенитет Украины.

В документе также фигурирует вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. (Газета.Ру)