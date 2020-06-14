Евросоюз назвал аэропорты Ирана безопасными от коронавируса

Европейское агентство по безопасности полетов опубликовало список аэропортов по всему миру, которые предприняли шаги по снижению распространенности коронавируса, включая дезинфекцию самолетов, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Список предназначен исключительно для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа, а не для того, чтобы предлагать правительствам ограничения на поездки или другие меры общественного здравоохранения (такие как карантин).

Этот список подготовлен в координации со странами-членами Агентства и в основном разработан на информации, полученной от Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний и других авторитетных учреждений общественного здравоохранения.