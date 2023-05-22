Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем ПВО и других вооружений. Об этом заявил в понедельник руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Успех обороны Украины зависит не только от людей, но и от поставки боеприпасов и оружия. Поэтому военная помощь должна продолжаться, усиливаться и расширяться, больше систем ПВО сыграют свою роль на поле боя. Это чрезвычайно необходимо», — сказал он. По его словам, Евросоюз завершил подготовку 15 тыс. украинских военных и еще 15 тыс. будут подготовлены до конца года.

Боррель подтвердил наличие разногласий по новому траншу военной помощи с Венгрией и рядом других стран, но выразил уверенность, что со временем их «удастся преодолеть, как они были преодолены по всем предыдущим траншам помощи».