Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию, на этот раз не на два месяца, а, по меньшей мере, на два года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Радио «Азатутюн» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что на прошлой неделе этот проект был принят комитетом по политике и безопасности Европейского Совета, вчера его одобрила главная структура, занимающаяся наблюдательными миссиями, — комитет по гражданским делам антикризисного управления. Более того, в отличие от группы из 40 человек, направленной в октябре прошлого года, которая была дислоцирована на армяно-азербайджанской границе, на этот раз европейские наблюдатели будут патрулировать всю территорию Армении. Как и в случае с предыдущей миссии, и в этот раз они будут безоружны.

Сколько прибудет наблюдателей, официально пока не сообщается. Однако, согласно информации «Азатутюн», в составе новой миссии будет около двухсот европейских специалистов.