Евросоюз прорабатывает возможность введения запрета на предоставление облачных услуг жителям России в рамках седьмого пакета санкций, сообщает Reuters.
Источник агентства среди европейских чиновников отметил, что воплотить идею будет технически сложно. Также пока не понятно, как такой запрет повлиет на РФ.
Reuters уточняет, что главными поставщиками облачных услуг в Европе являются американские компании Amazon, Google и Microsoft — они руководствуются не европейским, а американским законодательством.
Ранее в МИД Украины заявили, что шестого пакета санкций ЕС убрали пункт о запрете на доступ России к облачным интернет-сервисам, и потребовали объяснений.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал незамедлительно принять седьмой санкционный пакет. Он добавил, что Евросоюзу направлены конкретные предложения по новым ограничениям. Среди них санкции против конкретных людей, а также в сферах энергетики, финансов и торговли. Киев также разработал «пути закрыти всех лазеек для обхода и уклонения от санкций».
В середине апреля немецка SAP отказалась предоставлять российским заказчикам свое облачное хранилище из-за войны в Украине.