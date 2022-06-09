Евросоюз прорабатывает возможность введения запрета на предоставление облачных услуг жителям России в рамках седьмого пакета санкций, сообщает Reuters.

Источник агентства среди европейских чиновников отметил, что воплотить идею будет технически сложно. Также пока не понятно, как такой запрет повлиет на РФ.

Reuters уточняет, что главными поставщиками облачных услуг в Европе являются американские компании Amazon, Google и Microsoft — они руководствуются не европейским, а американским законодательством.