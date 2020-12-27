Европол предупредил об угрозе мошенничества с вакцинами против коронавируса

Европейское полицейское агентство (Европол) в свете начала вакцинации против коронавируса в ЕС предупредило об угрозе мошенничества с препаратами против коронавируса.

«Существует реальная опасность того, что криминальные группы попытаются использовать потребность в вакцине для совершения своих преступлений», — заявила исполнительный директор Европола Катрин де Болль в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе Funke.

«У нас есть сведения об этом. Например, в социальных сетях уже предлагают вакцину», — сообщила она. Де Болль указала на то, что впоследствии — после перевода денег — люди либо ничего не получают, либо им приходит поддельный препарат, который в случае использования может иметь «серьезные последствия для здоровья». Европол направил соответствующее предупреждение странам ЕС.(ТАСС)