Европейцы купили миллион электромобилей

В 2020 году европейцы купили более миллиона электромобилей. Лидерами стали Volkswagen, Renault и Tesla, пишет 3dnews.

Общий объем продаж вырос за 11 месяцев 2020 года на 198 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На электрокары пришлось 10 процентов всех продаж новых автомобилей в Европе. Продажи автомобилей на аккумуляторных источниках питания выросли на 182 процента.

Самым популярным электромобилем в Европе в ноябре стал Renault ZOE, на втором месте оказался Volkswagen ID.3, далее идет Tesla Model 3. В 2019 году на электромобили приходилось всего 3,6 процента от всех продаж автомобилей в Европе.

| 2021-01-02T13:46:16+04:00 2 января 2021, 15:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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