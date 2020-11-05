Европарламент раскритиковал заявление Трампа о победе на выборах

Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Давид Макаллистер назвал «беспрецедентным» преждевременное заявление президента США Дональда Трампа о собственной победе на выборах.

В ночь после выборов и до окончания подсчета голосов Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы».

«То, что сделал президент США, беспрецедентно, нельзя объявлять себя победителем, пока продолжается подсчет голосов», — сказал Макаллистер, кадры с выступлением которого показал канал EbS.

Он также выразил надежду, что все стороны в США признают официальные итоги выборов, «что позволит избежать потрясений». «Любые усилия, направленные на подрыв целостности демократических выборов, сильно вредят социально-политической обстановке, особенно учитывая существующий в США раскол. Каждый должен очень аккуратно относится к тому, что говорит сейчас», — подчеркнул глава парламентского комитета.