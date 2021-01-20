Европарламент пригласил Байдена на пленарную сессию в Страсбурге

Депутаты Европарламента (ЕП) будут рады видеть избранного президента США Джозефа Байдена на пленарной сессии ЕП в Страсбурге. Об этом заявил в среду Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, являющейся ведущей фракцией ЕП.

«Было бы хорошо, если бы Джозеф Байден выступил в Европарламенте, возможно, на пленарной сессии в Страсбурге», — сказал он.

Ранее Байдена пригласили в Брюссель главы Евросовета и Еврокомиссии, а также генсек НАТО.

Выборы в США состоялись 3 ноября прошлого года. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Действующий президент Дональд Трамп не признавал поражение и обращался в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имели успеха, их иски были отклонены судебными инстанциями, в том числе Верховным судом США. Сенат и Палата представителей Конгресса 6 января на совместном заседании утвердили победу Байдена. Его инаугурация пройдет 20 января в Вашингтоне на ступенях Капитолия.(ТАСС)