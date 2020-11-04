Европарламент начнет раздавать обеды нуждающимся

В Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге в зданиях Европарламента, который проводит заседания по видеосвязи из-за коронавируса, будут готовить обеды для нуждающихся. Об этом заявил председатель ЕП Давид Сассоли в Twitter.

«Мы решили возобновить жесты солидарности в городах, которые нас принимают. С 1 ноября кухни Европарламента в Брюсселе в координации с местными организациями готовят 500 обедов в день для нуждающихся», — написал Сассоли.

В Страсбурге и Люксембурге будут готовить по 250 обедов. (Газета.Ру)