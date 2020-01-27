Европа за Кишинев: федерации с Приднестровьем не бывать

По всей видимости, в последние дни Европейский Союз серьезно обеспокоен тем, что Молдова может полностью подпасть под влияние Москвы. Ведь ранее власть в республике перешла полностью в руки промосковских социалистов, под их контролем и правительство, и большинство в парламенте, не говоря уж о том, что и лидером их является действующий президент Игорь Додон. А тут еще на днях кремлевский куратор Молдовы Дмитрий Козак пошел на повышение — из вице-премьеров перешел в замглавы администрации президента РФ.

В этой связи посол Европейского Союза в Молдове Петер Михалко выступил в эфире одного из местных телеканалов и заявил, что федерализация Республики Молдова на данный момент невозможна.

Европейский дипломат сообщил, что этот вопрос даже не обсуждается на переговорных платформах между Кишиневом и Тирасполем. Глава Делегации ЕС утверждает, что существует общая форма, одобренная всеми странами Европы по урегулированию приднестровского конфликта, но это не предполагает федерализацию, передает кишиневский портал IPN.

«На данный момент этот процесс не достиг того уровня, чтобы говорить о способе решения. Мы знаем, какова будет общая форма, она ясна, она утверждена всеми странами ОБСЕ, Европы, и это происходит именно по той линии, которую поддерживает и ЕС: суверенитет, территориальная целостность в международно признанных границах, особый статус для Приднестровского региона. Федерализация невозможна. Ни на столе, ни «под столом» это не обсуждается, это невозможно на данный момент», — заявил европейский посол.

Петер Михалко напомнил, что Европейский Союз неоднократно демонстрировал, что находится на стороне Республики Молдова, как дружеского, соседнего, партнерского государства, ассоциированного с ЕС.

«Наша позиция в процессе урегулирования приднестровского конфликта всегда была принципиальной и была основана на суверенитете и территориальной целостности. Конечно, Республика Молдова должна быть государством, которое имеет все возможности, которое само решает вопрос сотрудничества с внешними партнерами о том, как оно будет развиваться, и в этом отношении должно быть суверенным. Это и есть смысл нашей позиции», — заявил посол.

Кстати, тут он ничуть не прогадал. Ведь как раз Козак пытался протолкнуть ту идею Кремля, чтобы Приднестровье получило равные права в едином государстве с Молдовой, очевидно с прицелом на то, чтобы в будущем уже законно объявить о выходе «ПМР» из него. Даже промосковские правящие силы Молдовы это понимают, и в этом вопросе они ближе к ЕС, чем, видимо, и хочет воспользоваться сейчас Брюссель в борьбе с Москвой за эту страну.

Момент для этнических молдаван весьма чувствительный, ведь речь идет о территориальной целостности национального государства. И недаром (при всей своей промосковскости) президент Игорь Додон уже заявлял, что Молдова останется унитарным государством, а тема федерализации республики в качестве механизма урегулирования приднестровского конфликта не включена в повестку дня и не будет рассматриваться и в будущем.

При этом глава государства отмечал, что технический вопрос объединения является исключительной прерогативой молдавских властей, и не обсуждается с внешними партнерами ни на Западе, ни на Востоке. Такая реакция президента последовала после того, как появилась информация о том, что такие дискуссии ведутся, и вновь становится актуальным так называемый «план Козака». Напомним, в 2003 году как раз российский вице-премьер Дмитрий Козак предложил план ассиметричной федерации для реинтеграции Молдовы. «Не может быть и речи ни о какой-либо формуле, обсуждаемой с Россией о статусе Приднестровья, потому что такие решения должны приниматься совместно в первую очередь в Кишиневе. У нас должен быть национальный консенсус. Обсудив это в Кишиневе, мы должны поговорить с Тирасполем, чтобы убедить их в этой формуле. Только после этого вопрос может обсуждаться в широком формате», — резюмировал тогда Додон.

Кроме того (возвращаясь к выступлению по ТВ главы европейской дипломатии в Кишиневе), Петер Михалко озвучил условия, при которых ЕС предоставит макрофинансовую помощь Молдове. Брюссель настаивает на том, чтобы Кишинев продолжил выполнять повестку дня по проведению реформ, ответственность за которые взяло на себя предыдущее руководство страны еще в 2014 году.

Представитель ЕС подчеркнул, что в Евросоюзе внимательно следят за ситуацией в стране и за действиями правительства Иона Кику. Особенно в том, что касается борьбы с коррупцией и реформы юстиции.

Выполнение условий позволит продолжить финансирование ЕС, сказал Петер Михалко. «Наиболее важными из них являются условия, связанные с борьбой с коррупцией и реформой юстиции. Если говорить о макрофинансовой помощи, то есть очень конкретные технические условия, которые касаются и сферы реформы юстиции, и сферы нормативной базы, и сферы энергетики — и они должны быть выполнены. Кроме того, должна быть программа с Международным валютным фондом и должна быть позитивная оценка политических предварительных условий», — отметил глава Делегации ЕС.

Понятно, что Кишинев вправе сам выбирать себе кредиторов. Но насколько безопасно это в случае с Москвой? А если для Молдовы такие ценности, как свобода и демократия не пустой звук и она понимает, что находится в центральной части Европы, то, видимо, следует идти дальше, а не останавливаться на полпути в проведении реформ.