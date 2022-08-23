Европа этим летом столкнулась с сильнейшей засухой за пять столетий. К такому выводу пришли эксперты Объединенного исследовательского центра Евросоюза, пишет Bloomberg.

Это подтверждают и другие организации. Европейская обсерватория подсчитала, что около 64% территории ЕС столкнулись с предупреждениями о засухе или с чрезвычайной ситуацией из-за засухи.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда заявлял, что засуха усугубляет энергетические проблемы Европы. По словам синоптиков, жаркие и засушливые условия сохранятся в некоторых европейских регионах до ноября.