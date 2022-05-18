Еврокомиссия утвердила план восстановления Украины.

Как передает ukranews.com, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

«Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины! Уже сейчас предлагается предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи… Однако главное в этом отношении не деньги. Главное — это официально оформленный месседж, что ЕС станет ключевым игроком в будущем восстановлении Украины. Мы вместе будем не просто восстанавливать, что разрушили россияне, а будем строить Новую Украину. По новым европейским правилам», — говорится в его сообщении.

Шмыгаль отмечает, что ЕС будет опираться на план, который разрабатывает Нацсовет по послевоенному восстановлению.

При этом Украина будет «собственницей» процесса, но для максимальной прозрачности и эффективности будут привлекаться европейские партнеры.

Общий план будет опираться на 4 столба:

восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике;

модернизация украинского государства и наших институтов;

максимальная интеграция Украины с ЕС во всех сферах и направлениях;

экономическая трансформация, включая новые возможности для украинского бизнеса.

«Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, демонстрирующего чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и также уверены, что построим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского Союза!», — подчеркнул премьер.