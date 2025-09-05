Европейская комиссия (ЕК) объявила о штрафе в размере 2,95 млрд евро, наложенном на американскую корпорацию Google за нарушения правил конкуренции в сфере интернет-рекламы. По данным Брюсселя, компания на протяжении многих лет — начиная с 2014 года — использовала свои сервисы в ущерб конкурентам, что является нарушением статьи 102-й Договора о функционировании Европейского Союза.

По итогам расследования установлено, что компания Google обеспечивала преимущество собственным продуктам, занимая доминирующее положение на рынке. Еврокомиссия также указала на конфликт интересов в бизнес-модели корпорации: Google одновременно размещает рекламу, выступает посредником между рекламодателями и владельцами интернет-площадок, а также управляет собственным рекламным маркетплейсом. Брюссель потребовал, чтобы компания прекратила практику самообслуживания.

В заявлении ЕК подчеркивается, что реклама остается основной статьей дохода Google. В распоряжении корпорации имеются 60 дней, чтобы представить Еврокомиссии план приведения своей бизнес-модели в соответствие требованиям.

Неясно, приведет ли решение Еврокомиссии к политическим последствиям. Президент США Дональд Трамп ранее угрожал дополнительными пошлинами странам, которые, по его мнению, притесняют американские технологические компании, в том числе путем цифрового регулирования. Хотя Трамп не упомянул ЕС напрямую, Вашингтон уже давно требует смягчения европейских цифровых законов, которые ограничивают распространение дезинформации и затрагивают крупнейшие IT-компании — Amazon, Apple, Meta (Facebook), Alphabet (Google) и Microsoft. (DW)