Еврокомиссия одобрила применение вакцины Johnson & Johnson в Евросоюзе

Еврокомиссия одобрила применение в Евросоюзе вакцины от коронавируса компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson, после того как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать для нее временное регистрационное удостоверение. Об этом сообщила в четверг еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис, передает ТАСС.

«Еврокомиссия предоставила условное разрешение на рынок вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Четыре вакцины теперь доступны для граждан в Европе и за ее пределами. Мы будем продолжать работать с компанией, чтобы гарантировать, что поставки будут максимально бесперебойными», — написала она в своем Twitter.

Как напомнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюссель уже заключил соглашение с компанией на поставку вакцин в 2021 году. «Учитывая количество доз, которое мы заказали, мы могли бы вакцинировать до 200 млн человек в Евросоюзе», — сказала она.

Ранее в четверг ЕМА рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen. Препарат рекомендован для лиц старше 18 лет.

По данным агентства, эффективность вакцины составляет 67%, что подтверждается масштабным клиническим испытанием в США, ЮАР и Латинской Америке с участием более 44 тыс. человек. Самыми распространенными побочными эффектами названы боль на месте укола, головная боль, усталость, боль в мышцах и тошнота. Симптомы обычно проявляются в мягкой или умеренной форме и исчезают через несколько дней после вакцинации.

EMA добавило, что продолжит отслеживать безопасность и эффективность вакцины в ЕС через систему фармакологического надзора сообщества и путем проведения дополнительных исследований.