Находящийся в Киеве исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс должен обсудить с представителями украинского правительства план восстановления страны, сообщила пресс-служба ЕК.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что Тиммерманс «обсудит, в частности, конкретную поддержку энергетического сектора и энергоснабжения, а также план правительства по восстановлению Украины».

Согласно сообщению ЕК, в программе зампреда Еврокомиссии встреча с президентом Владимиром Зеленским и различными представителями правительства, «чтобы обсудить положение дел в стране и неотложные потребности на местах».

Помимо встречи с Зеленским, запланированы переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем, заместителем премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими высокопоставленными чиновниками.

«ЕС поддерживает восстановление Украины на основе целей европейского «зеленого курса» в свете ее пути к членству в ЕС, а также будущей конкурентоспособности ее экономики, ставя развитие возобновляемых источников энергии и энергетический переход в самый центр планов восстановления страны», — сказано в коммюнике.