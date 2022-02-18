Илон Маск, сравнивший канадского премьера Джастина Трюдо с Гитлером, попал под критику еврейских организаций по всему миру, сообщает РИА «Новости».

Маск разметил в своем аккаунте в Twitter мем — картинку в виде фотографии Адольфа Гитлера и подписью: «Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет».

Впоследствии, Маск удалил твит — предполагается, что он опубликовал картинку в насмешку над санкциями против криптовалютных транзакций, направленных на помощь дальнобойщикам, участвующим в анти-ковидных протестах.

«Илон Маск поступил крайне неразумно, сославшись на Гитлера, чтобы высказать свою точку зрения в социальных сетях <…> Он должен немедленно извиниться», — отреагировали в Американском еврейском комитете.

Кроме того, поступок Маска осудили в музее Освенцима.

«Это неуважение к памяти всех жертв нацистского режима и причиняет боль многим людям», — указано в сообщении.