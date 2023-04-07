Следователи ФСБ предъявили официальное обвинение в шпионаже журналисту The Wall Street Journal (WSJ), гражданину США Эвану Гершковичу, который ранее был задержан в Екатеринбурге и арестован в Москве.

Как уточнили в пятницу ТАСС в правоохранительных органах, вину журналист отверг.

«Следствие ФСБ предъявило Гершковичу обвинение в шпионаже в интересах своей страны. Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью», — сказал собеседник агентства. От других комментариев он отказался, так как дело журналиста маркировано грифом «совершенно секретно».