В Бангладеш запретили вход российскому судну Ursa Major, перевозившему груз для строительства атомной электростанции «Руппур», пишет издание New Age.

Это произошло из-за санкций США. Власти азиатской страны узнали о том, что корабль находится под ограничениями Вашингтона, из письма от американского посольства. В нем также было предупреждение о возможных санкциях или штрафах за выгрузку продукции с судна, предоставление топлива или какой-либо помощи морякам.

«Россия сообщила нам, что они отправили судно по ошибке и теперь заменят его другим судном, чтобы перевезти груз для АЭС «Руппур» и доставить его в порт Бангладеш», — отметил министр науки и технологий Йеафеш Осман.