Это как? – Когда заявление госструктуры вводит в ступор

В басне Крылова «Волк и ягненок» хищник пытается оправдать свои агрессивные действия «железобетонным аргументом»: ему банально хотелось кушать. Тут нет никакой кастовой или расовой неприязни. Да и классовым антагонизмом не пахнет. И вообще в животном сообществе, то есть в мире фауны, нет никакой личной неприязни, в отличие от «совершенного» человеческого общества.

Вот потому человек считается самым опасным животным. Он может убить своего соплеменника просто так. Ну, захотелось ему. Но еще больше человек, который стоит на иерархической социальной лестнице на ступеньку выше, любит измываться над нижестоящими. Это своего рода проявление садомазохизма.

Как известно, больше 9 месяцев человечество живет в состоянии страха. И причиной этой паники стала пандемия коронавируса. За несколько месяцев после появления этой заразы планета не досчиталась сотни тысяч своих «детей».

«Корона» своим смертельным крылом коснулась всех стран, и даже Азербайджана. Вирусу было абсолютно безразлично: какая страна прогрессирует и процветает, а какая не может выйти из коллапса.

Азербайджан, по мере возможностей, противодействует «короне». Где-то получается противостоять этой напасти, а где-то не очень. И вот в ситуации «не очень» нашим «волкам» подворачивается «ягненок». Хотя, скорее, не ягненок, а козел отпущения в лице простого народа.

И вот вам наглядный пример. В виду того, что статистические данные по числу инфицированных скачут, как давление у больного аритмией, Главное управление дорожной полиции решило обратиться к гражданам Азербайджана, в частности, жителям Баку.

Суть обращения сводится к тому, что пассажиры и водители автобусов должны в обязательном порядке носить маски, дабы хоть как-то обезопасить себя от смертельного вируса. К данному призыву никаких претензий нет: все четко, ясно и в пределах логики.

Но следующий пункт обращения вводит в ступор. Мол, в автобусах наблюдается плотность пассажиров, что повышает вероятность заражения «короной». «Вследствие этого, убедительная просьба к пассажирам носить маски и соблюдать социальную дистанцию в автобусах. А потому необходимо садиться в те автобусы, где пассажиров мало», — говорится в обращении.

Мы не знаем, кто составлял этот призыв, но точно знаем, что автор этой глупости далек от реальности. Для того, чтобы в автобусах между пассажирами соблюдалась социальная дистанция, необходимо, чтобы общественный транспорт функционировал в сверхсрочном режиме. То есть, если до пандемии автобус приезжал каждые две минуты, то в настоящее время промежуток должен быть сокращен, хотя бы до минуты.

В любом случае, все претензии должны быть направлены не в адрес пассажиров, а лиц, которые являются «смотрящими» за общественным транспортом. Согласитесь, что граждане, которые спешат на работу, не могут пропустить пару –тройку автобусов, зорко следя за тем, сколько человек в салоне. Так можно и работы лишиться, так как работодателей не особо интересует, по какой причине служащий ни пришел вовремя на работу.

Одним словом, «ягнят» и «козлов отпущения» найти легко. Тем более, если «волки» лишены логики и адекватного мышления…