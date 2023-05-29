Народный артист Азербайджана EMIN пообщался с азербайджанскими журналистами, ответив, в том числе на вопросы корреспондента #. Предлагаем читателям самые интересные моменты встречи, которая, как всегда, прошла в непринужденной, дружеской и абсолютно искренней атмосфере. Первым делом EMIN поделился итогами прошедшего в Баку инвестиционного форума, в котором приняли участие бизнесмены из Азербайджана, России, Израиля, ОАЭ и др:

О Sea Breeze Investment Forum

— Поскольку Sea Breeze обрел определенный масштаб и у нас появилось очень много иностранных инвесторов и партнеров, я решил собрать всех вместе, так как не всегда успеваю каждому рассказать о всех планах и идеях. На форуме мы показали и рассказали, насколько большие у нас планы, и насколько мы пытаемся смотреть вперед, подстегивая инвесторов еще больше вкладывать в Азербайджан, в частности, в Sea Breeze.

О Caspian Dream Liner

— Мне всегда нравилась концепция Burj Al Arab. Этому шедевральному сооружению в море уже 25 лет, и я считаю, что Дубай начался именно с этого здания, встав на карту мирового туризма. Я долго изучал принципы архитектуры, и то, какие должны быть ее формы. Я – сторонник очень простых форм, и если заглянуть в азы архитектуры, то очевидно, что любой шедевр создается тремя линиями. Долго пытался найти форму в виде корабля, чтобы воплотить ее в архитектурном решении, пока не пришел к выводу, что нам просто нужна правильная форма классической яхты. Так родилась идея создать Caspian Dream Liner. Первоначально хотели строить этот проект на берегу, но хотим предложить государству рассмотреть вариант строительства в море. Опыт у нас уже есть – мы построили остров для проекта Nikki Beach. Если нам удастся реализовать проект лайнера, то, однозначно, сможем поставить Sea Breeze на мировую карту. У нас в Азербайджане есть уникальные здания, это, в первую очередь, Центр Гейдара Алиева, Flame Towers, которые были спроектированы уникальными архитекторами, но, в курортном секторе таких сооружений пока нет. Поэтому, Caspian Dream Liner может стать следующей фазой инноваций в Sea Breeze. И если все получится, на строительство уйдет 3 года.

О Sea Breeze Glamp

— Проект очень интересный и уникальный для застройки на территории. Все наши строения находятся минимум на расстоянии 250-300 метров от берега, и надо немного пройти, чтобы, к примеру, искупаться в море. Sea Breeze Glamp находится в 20-ти метрах от моря. Выходишь из номера — сразу море. Это временная конструкция на деревянных сваях, ее всегда можно куда-то передвинуть. То есть мы не имеем права строить что-либо фундаментально там, где на пляже существует так называемая красная линия. Глэмпинг придал Sea Breeze новую грань. Это просто идеальное место для того, чтобы провести здесь медовый месяц. Или просто отдохнуть с семьей.

Идея глэмпинга родилась спонтанно. Я летел в Баку, и в бизнес-классе со мной рядом сел молодой парень, Антон. Мы разговорились, и он рассказал о том, что хочет строить глэмпинг. Он вообще не знал, кто я такой, ну, а я, конечно же, не знал, кто он. Сам Антон летел куда-то транзитом через Баку. На момент посадки мы уже «запартнерились», и сейчас он живет в Баку и занимается глэмпингом в Sea Breeze. К следующему лету мы построим глэмп – спа, тоже прямо на берегу.

О ЖАРЕ

— Это один из самых часто задаваемых мне вопросов. Я не хочу переносить основной фестиваль из Баку в Москву. По разным причинам. Я вообще считаю, что ЖАРА – это выездной проект, праздник и путешествие и для артистов, и для гостей. Мы можем проводить 1 или 2 фестивальных дня в каком-то городе. Очень многие страны предлагали мне проводить у них основной фестиваль. Но самая большая и глобальная ЖАРА будет проводиться в Баку, и произойдет это сразу же, как только у нас появится возможность. Надеюсь, что уже следующим летом ЖАРА вернется туда, где все начиналось. В Баку. А пока у нас пройдет очередной марафон летних концертов. Выступят Jony, Jah Khalib, HammAli & Navai, я. Скоро анонсируем выступление Bahh Tee & Turken. Все эти артисты сейчас в топе по СНГ, и в Баку их очень любят.

О главной надежде

— На самом деле я, как владелец, беру на себя большие обязательства и ответственность перед инвесторами в Sea Breeze. Все эти люди верят в проект, и у некоторых может возникнуть вопрос, а вдруг с Эмином что-то случится… Поэтому на прошедшем форуме в Sea Breeze я озвучил, что я не один, и что мои дети Мика и Али – это мои главные партнеры, моя главная надежда, и если я что-то в этой жизни не успею сделать, они будут гарантом дальнейшего развития и процветания Sea Breeze. Я стараюсь проводить с сыновьями все больше времени здесь, мы ездим по стройкам, я пытаюсь объяснять им, как считывать рентабельность, проектировать здания, делать бизнес модели и т,д. Оба сына проявляют к бизнесу интерес, у Мики даже есть своя «точка» в Sea Breeze — конфетный киоск. Мы уже договорились, что летом они поработают в гест менеджменте или в офисе по продажам.

О дуэтах: с Хампердинком, Шерзингер и Ботти

— Записал новый англоязычный альбом с Дэвидом Фостером, в ближайшее время подпишем большой контракт с крупным европейским лейблом на его издание. Весь следующий год, дай Бог, я буду гастролировать вместе с Фостером. Хочу немного вернуться в международную музыку и снова писать на английском. Будет много интересных коллабораций — дуэты с Энгельбертом Хампердинком, Николь Шерзингер, Крисом Ботти и др.

Об 1 долларе и уникальном человеке

Раскрою сюрприз – на моем концерте 22 июля в Sea Breeze на сцену выйдет легендарный Энгельберт Хампердинк. Мы познакомились в Баку, когда он представил Великобританию на конкурсе «Евровидение». С тех пор очень крепко дружим. Он — теплейший человек и лично дружил с Элвисом Пресли. Когда я записывал альбом с Фостером, на одной из встреч, я спонтанно спросил, не хочет ли он записать со мной одну из песен в дуэте. Он ответил, что сделает это с удовольствием, и мы поехали на студию. Ему 87 лет, и он — абсолютная легенда! Когда я обратился к его менеджерам с вопросом выступить на моем концерте в Баку, он снова ответил, что сделает это с большим удовольствием. А на вопрос «сколько это будет стоить», отправил красивый имейл с подтверждением даты и словами: «Это будет стоить для Эмина ровно 1 доллар, и я могу принять «наличку» прямо на месте». Вот такие есть уникальные люди…