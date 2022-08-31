Максимальное среди стран еврозоны значение показателя годовой инфляции снова зафиксировано в Эстонии, оно составило в августе 25,2%. Такие данные приводит в среду европейское статистическое агентство «Евростат».

Как указывает агентство, при годовом приросте цен в Эстонии на 25,2% по сравнению с июлем они увеличились на 2,4%. Значительное повышение уровня индекса потребительских цен объясняется главным образом удорожанием энергоносителей, продуктов питания, алкоголя и табачных изделий. Август стал пятым месяцем подряд, когда Эстония демонстрировала наибольшие значения инфляции среди стран еврозоны, следует из данных «Евростата».

В тройку самых проблемных стран валютного союза по уровню инфляции, помимо Эстонии, вошли также Литва и Латвия. За год цены выросли там на 21,1% и 20,8% соответственно.