Эстония поставит украинской стороне все гаубицы калибра 155 миллиметров. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook .

«Мы отдаем все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение», — приводит Генштаб слова эстонского посла в стране Каймо Кууска.

Кроме того, Таллин продолжит предоставлять базовую и специализированную подготовку бойцам ВСУ.