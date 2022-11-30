Эстония в качестве компенсации за оказанную Украине военную помощь получит от Евросоюза €156 млн. Об этом в среду порталу национального гостелерадио ERR сообщил пресс-секретарь Минобороны балтийской республики Томас Мелл.

«Евросоюз одобрил выделение в рамках Европейского фонда мира шести пакетов помощи для военной поддержки Украины на общую сумму €3,1 млрд. Эстонии будет возвращено €156 млн», — приводятся в сообщении его слова.

Ранее было принято решение о компенсациях Эстонии в размере €135 млн. Таким образом, Таллину по этим пакетам достанется еще €21 млн. Как отметил Мелл, балтийская республика сможет использовать эти средства для восстановления своего военного потенциала.

В середине ноября канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм сообщил, что общий объем военной помощи, оказанной Эстонией Украине, приближается к €300 млн.