Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о решении выслать одного из российских дипломатов из-за действий, «подрывающих безопасность и конституционный порядок» страны. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

«Деятельность данного лица нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, и оно должно покинуть Эстонию до 29 марта», — говорится в заявлении.

В пятницу ведомство вызвало временного поверенного в делах посольства РФ и вручило соответствующую дипломатическую ноту. По словам МИД Эстонии, дипломат «напрямую и активно» участвовал в «подрыве безопасности и конституционного порядка» страны. Сотрудник российского посольства распространял «пропаганду, оправдывающую военные действия России, и вносил раскол в эстонское общество», утверждают в министерстве.