Эстония инициирует консультации в Совбезе ООН по ситуации в Карабахе

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, где с утра воскресенья обострилась ситуация между Арменией и Азербайджаном, и планах инициировать консультации в СБ ООН по ситуации в регионе.

Как передает Report, об этом Урмас Рейнсалу написал на своей странице в Facebook.

«Обстановка в регионе Нагорного Карабаха внушает крайнее беспокойство. Призываю стороны немедленно прекратить военные действия и принять все меры, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации. Важно, чтобы стороны незамедлительно прекратили враждебные действия и приступили к мирному урегулированию разногласий. Эстония в качестве члена Совета безопасности ООН инициирует консультации по обсуждению событий в Нагорном Карабахе в СБ ООН», — написал эстонский министр.