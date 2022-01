США и Евросоюз близки к завершению разработки антироссийских санкций, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины, передает Bloomberg. По утверждению издания, санкции могут затронуть операции с суверенным долгом России. Кроме того, рестрикции подразумевают запрет крупнейшим российским банкам проводить некоторые межбанковские операции в долларах.

Также могут быть заморожены активы и ограничен доступ к рынкам капитала некоторых банков и связанных с государством организаций. Также рестрикции могут коснуться «российских олигархов и государственных предприятий». Bloomberg подчеркивает, что представители администрации президента США Джо Байдена и руководства европейских стран на протяжении нескольких недель согласовывали детали возможных санкций. Сейчас этот процесс близок к завершению.

Такое развитие событий выглядит логично. Ведь, 26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение. Но именно на фоне такой позиции США и Евросоюза, мягко говоря, удивительной является позиция руководства Украины.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 28 января заявил, что не считает уровень эскалации на украинских границах со стороны войск Российской Федерации выше, чем было в начале 2021 года.

«Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию вывести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений», – заявил Зеленский.

При этом, по словам Зеленского, в начале прошлого года такой информационной политики как сейчас в отношении возможной эскалации не было. «Я считаю, что эта политика должна быть взвешенная. И журналисты, если хотят понять какая ситуация, пускай едут в Киев. У нас что, ездят танки по нашим улицам? Нет. Но если ты здесь не находишься, то ощущение такое. У Англии, Германии, Франции, Литвы. Из СМИ ощущение такое, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация. Это не так. Нам не нужна эта паника», – говорит украинский президент.

Он также указал на то, что эвакуация сотрудников иностранных диппредставительств из Украины на фоне возможного вторжения РФ является ошибкой. «Я считаю, что это ошибка, я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. Во-первых, сигналы, которые мы получали от дипломатов, что это сотрудники не первого уровня, – я так не считаю. В такой ситуации все – «первый уровень», все должны быть на месте», – сказал президент.

По словам Зеленского, «даже в Мариуполе, где контактная линия» и где можно «услышать выстрелы», работают представители дипломатического корпуса Греции. «Греки никого не забрали. Я не сравниваю государства… Я хочу сказать, что это такой важный сигнал, все на это смотрят, все понимают, какие страны ЕС, как реагируют Великобритания, США. Я считаю, что посольские сотрудники, дипломаты должны быть здесь. Извините, но это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны последние покидают корабль. А я считаю, что у нас не «Титаник». Украина идет вперед», – резюмировал глава государства.

В социальных сетях, в частности в Фейсбук, разные украинские политики и общественные деятели уже напомнили Зеленскому, что «Титаник» тоже не сразу пошел ко дну, он сначала двигался вперед. А потом произошло то, что произошло. В целом, сложилась поистине парадоксальная картина, при которой США и ЕС обеспокоены угрозой большой войны России против Украины больше, чем президент Украины.

Более того, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и вовсе обвинил власти США в недружественном отношении к Украине и заявил, что они своими заявлениями о вторжении России сеют панику среди населения. Об этом он сказал в комментарии LB.ua, опубликованном 28 января. «Большинство народа, увидев, что три, четыре, пять «точных дат» уже прошло, поняли, что это просто устрашение людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальных причин, почему США так поступают, но это точно работает не в пользу экономики Украины. Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин [Дмитрий] Кулеба как министр иностранных дел неоднократно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески. Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику», – сказал политик.

Арахамия также отметил, что весной 2021 года большинство сигналов о возможном вторжении России – это были данные разведки, которые поступали через закрытые каналы связи, в отличие от сегодняшней ситуации, когда, по его словам, информация появляется сначала в иностранных изданиях. «То есть это строже выглядело. Потому что разведка показывала скопления войск. Это в СМИ не очень активно продвигалось вообще. Потом несколько статей появилось. А первые две недели, когда это действительно случалось, – это была сугубо военная коммуникация. И это правильно, если бы так было. А сейчас даже такого нет. Сейчас до того, как приходят разведданные, они уже обнародованы в The New York Times, The Economist или на CNN. Поэтому мне кажется, что это в первую очередь информационная операция, а не военная», – сказал нардеп.

Кто был прав, а кто нет, покажет время. Но уже сейчас вся эта ситуация выглядит, мягко говоря, странно.