Европейский суд по правам человека постановил приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении ЕСПЧ, пишет «Европейская правда».

«В соответствии с постановлением Комитета министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, Суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления для работы суда», — говорится в заявлении.