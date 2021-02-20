Если у армянской оппозиции и на этот раз не получится…

Митинг оппозиции в Армении, назначенный на 20-е февраля обещает быть решающим, т.к. по мнению представителей оппозиции, премьер-министр Н. Пашинян и его команда наконец-то должны понять, что у них нет другого выхода, как передать власть временному переходному правительству во главе с Вазгеном Манукяном.

Но понятно, что и нынешнее пашиняновское правительство Армении не сидит, сложа руки, они также делают все, чтобы митинг не получился массовым и все, в том числе, сама оппозиция поняла бы, что существующее правительство имеет достаточную поддержку и ресурсы, чтобы продолжить свою деятельность до следующих календарных выборов.

А так, остатки раздробленного криминального карабахского политического клана, во главе с экс-президентами Р.Кочаряном и С.Саргсяном, стараются вновь вернуться на политический олимп страны.

Р.Кочарян стремится задействовать все свои московские связи, С.Саргсян же продолжает обвинять нынешнюю власть в измене, т.к., по его мнению, во время войны пашиняновское правительство не должным образом использовало имеющуюся в распоряжении страны военную технику, например, в нужное время не применило «Искандеры», хотя кроме России Армения является единственным членом ОДКБ, который обладает этими ракетами.

Заметим, что подобные заявления армянской оппозиции вызывают определенные вопросы.

Дело в том, что пару лет назад, когда «Искандеры» появились в Армении, российские источники заявили, что они предназначены для российских баз, дислоцированных в Армении. Но во время Второй Карабахской Войны мы убедились, что это вовсе не так, они переданы в распоряжение Армении. Конечно, не хотелось бы еще раз напоминать о той роли, которую сыграла Россия в усилении напряженности в ходе конфликта, она и так всем ясна, но есть одна известная азербайджанская поговорка, которая больше подходит к политике, которую проводит Россия в регионе: «одному говорит «беги!», а другому же указывает «поймай!» …

Да, понятно, что теперь такое чувствительное время, когда ворошиться в прошлом, мягко говоря, не к чему: наконец-то стороны находят общий язык, чтобы переориентировать процесс в мирное направление. У нас нет оснований сомневаться и в стараниях России: нет, до сих пор проведенные две встречи и достигнутые на них соглашения почти не оставляют места для сомнений и подозрений.

Что же касается митингов и заявлений армянской оппозиции, правду говоря, совсем непонятно, на что же они рассчитывают – ведь, освобожденные азербайджанской армией районы им больше не вернуть.

Возможно, они надеются спекулировать такими вопросами, как «статус» Нагорного Карабаха, но если в течение десятилетий, когда позиции Азербайджана были не такими сильными, им не удалось получить вожделенный «статус», т.е. «независимость» для Карабаха, кто поверит, что в дальнейшем им это удастся!

Нет, наверное, Кочаряны, Саргсяны и Манукяны сами понимают, что поезд уже ушел и его больше не вернуть, в противном случае, в начале протестов они не заявляли бы, что не намерены пересматривать требования первого трехстороннего соглашения.

Конечно, Кремль мог бы указать, как говорится, место, на которое им следует сесть. Теперь Пашинян важнее для Москвы, чем Кочаряны и Саргсяны, по той простой причине, что его подпись стоит под трехсторонними соглашениями. Почему она этого не делает, это также понятно: пророссийская власть и пророссийская оппозиция — для управление процессом лучше не придумаешь.

Признаться, и наши интересы требуют, чтобы Пашинян, как можно дольше продержался у власти, не потому что мы опасаемся Кочарянов и Саргсянов и их возвращения в большую политику.

Нет, известные Апрельские бои 2016 года показали силу нашей армии этим псевдо –героям карабахского военно-политического театра. Но они могут создать проблему для Москвы, т.к. постоянно будут выпрашивать у нее помощи, постоянно будут просить, чтобы Кремль защищал их от азербайджанцев и турок.

Вдобавок, анализы показывают, что подавляющее большинство населения Армении не заинтересованы в эскалации конфликта – да, раньше они надеялись на Россию, но после того, как российские лидеры открыто заявили, что Карабах есть неотъемлемая часть Азербайджана, у них интерес к карабахским процессам полностью пропал.

Поэтому не думается, что сегодняшний митинг оппозиции соберет больше народу, хотя, по другим сведениям, якобы 43 процента населения требует отставки Пашиняна. В любом случае, надеемся, что Кочаряны и Саргсяны уже перевернутая страница армянской политической истории…