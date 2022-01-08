Наверное, трудно найти политического аналитика, который не согласился бы, что в последние дни в мире идут весьма интересные процессы. Речь идет даже не о казахстанских событиях, хотя геополитические аспекты их вовсе не уступают внутренним мотивам.

Мы к этому еще вернемся. Пока же отметим, что сперва российский президент Путин после встречи с американским президентом Байденом выступил с проектом новой доктрины безопасности и в общей сложности выдвинул семнадцать пунктов требований. Старый и Новый мир, т.е. Европа и США восприняли это как глобальный ультиматум.

После этого пять ядерных держав выступили с весьма интересным заявлением, заметив, что война между ядерными державами недопустима и ядерное оружие должно играть роль только сдерживающего фактора. А потом стало известно, что 12 января состоится заседание Совета НАТО-России. Заметим, что этот Совет был учрежден в 2002 году. Но после грузинско–российской войны и особенно после украинских событий его деятельность была остановлена. Выходит, что Совет вновь возобновляет свою работу.

Одним словом, получается, что этот год будет богат на события геополитического масштаба. Заметим, что одновременно начались казахстанские события и бывший президент Ельбасы Назарбаев был снят со всех постов. Даже пост председателя Совета Безопасности, который был пожизненно закреплен за Назарбаевым, был занят действующим президентом Токаевым. Именно поэтому некоторые зарубежные аналитики отмечают, что Токаев укрепил свои позиции – он сперва вытеснил из власти дочь Назарбаева, т.е. Даригу Назарбаеву, потом снял со всех постов самого Ельбасы и избавился от правительства, которым был недоволен. Конечно, время покажет, насколько эти аргументы соответствуют истине. Пока же можно сказать, что общий ход процессов еще остается туманным, их геополитические мотивы еще полностью не раскрыты.

Высказываются мнения, что якобы целью процессов являлось отстранение от политики протурецки настроенного Нурсултана Назарбаева. Но мы не спешили бы с выводами.

Конечно, во всех этих событиях мог быть русский след, но надо понимать, что стрелка процессов может быть направлена против самой России, и это станет очень серьезным ударом по Москве, потому что Казахстан и, вообще, вся Центральная Азия вовсе не являются «подбрюшным грузом» для России, как в свое время заметил известный писатель Александр Солженицын. Нет, они весьма важны для Кремля и выступают в качестве точки опоры имперских амбиций Москвы.

Еще раз заметим, что выход Казахстана из-под зоны влияния Москвы был бы весьма ощутимым ударом для имперских амбиций Кремля, этот удар можно только сравнивать с последствиями ухода Украины из российской орбиты. Поэтому правильно бы сказать, что Россия во второй раз оккупировала Казахстан, направив туда своих миротворцев. Это событие больно уж напоминают январские события 1990 года в Азербайджане. Именно из-за этого звучат версии, что все это было организовано Россией. Дело в том, что российские политики жаждали захватить северные территории Казахстана, назвав их подарками Москвы. Кроме того, были другие основания, чтобы быть недовольным Нурсултаном. Особенно после того, как Совет тюркоязычных государств стал организацией и слово «тюркоязычный» было заменено на «тюркское», все ожидали — что-то обязательно произойдет. Потому что российские журналисты неустанно писали о том, что, якобы, тюркские государства намерены создать собственное НАТО. Но мы не назвали бы Назарбаева «мотором» сближения тюркских государств, потому что в декабре, перед Брюссельским саммитом именно он заявил, что пора начать переговоры с Баку о членстве Азербайджана в Евразийском Союзе. Плюс, российские аналитики в первые дни казахстанских событий с тревогой писали, что после Назарбаева идея «евразийства» потеряет весь смысл.

Вдобавок, Нурсултан Назарбаев был диктатором, авторитарным лидером, бунт же против диктаторов неизбежный процесс, он когда-то обязательно происходит. Да, многие восхищались его геополитическими маневрами, особенно, в российской плоскости. Но Назарбаев считал, что эти маневры еще должны продолжиться, т.е. «переходный процесс» еще не закончился. Да, люди устали не только от самого Ельбасы, но и от его маневров, и поэтому вышли на улицы с требованием «Старик, уходи!».

Тут приходится обратить внимание на еще одно обстоятельство. Российские авторы отмечают еще одну деталь. Казахстан в последнее время испытал сильное влияние постоянно кипящего переворотами и изменениями Кыргызстана. Даже россияне называют эти два государства сообщающимися сосудами, а для сообщающихся сосудов действуют один закон – их уровни уравниваются…