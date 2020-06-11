Если друг оказался вдруг…

«Я долго искал помощь и поддержку за океаном, а нашел их в Баку» — так в свое время, будучи президентом Грузии высказался Михаил Саакашвили.

Признаться, недавно прочитав слова уже другого грузинского политика, оппозиционера – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, я тот час вспомнил Саакашвили и невольно задался вопросом: «Господи, неужели Нателашвили является больше демократом или патриотом, чем Саакашвили?» …

А что собственно говорил Нателашвили, и что стало причиной его гнева в адрес Азербайджана и его властей? Да, этот грузинский политик – оппозиционер обвинил Азербайджан в аннексии, агрессии и оккупации против Грузии! Смехотворно, не так ли? А что, собственно говоря, аннексировал или оккупировал Азербайджан? Выходит, что средневековый монастырь Гареджи, который в Азербайджане называют Кешикчидаг!

Так, по словам Нателашвили, грузины в течение полутора тысяч лет впервые не смогли отпраздновать свой религиозный праздник.

Мы не будем вдаваться в детали этого инцидента, т.к. если в монастыре возникла какая-то проблема, то она уж на сто процентов возникла из-за карантинного режима – ведь, всем известно, что пандемия заставила почти все государства закрыть свои границы, и в этом отношении Азербайджан и Грузия не являются исключением.

Что же касается конкретно притязаний грузинской стороны, они также всем хорошо известны: но и тут приходится констатировать, что почти никто, в том числе, представители серьезной академической исторической науки не отрицают, что этот древний монастырь является албанским памятником и относится Азербайджану.

Конечно, его статус еще окончательно не определен представителями демаркационной комиссии обеих сторон, но кому- то уж больно хочется превратить этот монастырь в «яблоко раздора» между двумя дружескими странами и спровоцировать еще один конфликт на территории Южного Кавказа.

Конечно, каждый раз напоминать, что значил до сих пор, и что теперь значит Азербайджан для Грузии, дело неблагодарное – ведь, благородные люди, как правило, подобными вещами не любят хвастаться. В трудные часы друзья обязаны помочь друг другу и поэтому мы ставим в этом вопросе точку…

Но заметим, что между двумя народами ссоры возникают не только из-за монастыря Гареджи.

Нет, есть и другие проблемы, но они не так ощутимы, как проблема средневекового монастыря.

Но нельзя делать вид, что мы их вообще не замечаем. Нет, это было бы неправильно: журналисты, конечно, не судьи или арбитры во всех вопросах, но кое – какие замечания все же можно сделать…

Например, заметим, что не утихают споры вокруг памятника, точнее бюста, Наримана Нариманова. Нельзя сказать, что тут грузины проявляют какую-то азербайджанофобию – нет, давайте, вспомним, что многие деятели азербайджанской культуры, в том числе, лидеры нашей Первой Республики (например, бывший председатель правительства Фаталихан Хойски!) похоронены в Грузии, точнее, в Тбилиси.

Что же касается Нариманова, он относительно спорная историческая личность. Тут надо заметить одно обстоятельство: для грузин Нариманов является просто-напросто большевиком, т.е. советским партийным деятелем.

Безусловно, мы также не отрицаем этот факт, но в то же время, отношение к Нариманову у нас всегда отличалось от отношения к другим азербайджанским коммунистам. Да, действительно, Нариманов отличался не только от коммунистов – современников, даже от коммунистов, которые жили и трудились после него. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что Нариманов все же был большевиком,- да, он сам себя считал истинным большевиком (вспомните, хотя бы его письмо к сыну Наджафу Нариманову!) …

Еще раз заметим, что, безусловно, Нариманов для нас был не только большевиком «старой гвардии». Нет, он — общественник, писатель, один из первых национальных врачей и человек, много сделавший для просвещения собственного народа и, конечно же, человек, который смог спасти некоторых азербайджанских деятелей культуры, представителей богатого класса и военных от советских репрессий.

Понятно, что все это мы знаем. Грузины же об этом не ведают, и они с непониманием относятся к тому, как местные азербайджанцы чтут память советского государственного и партийного деятеля.

Сами грузины так не делают. В Грузии нет памятников даже Сталину (кроме памятника во дворе дома-музея Иосифа Виссарионовича в Гори), не говоря уж о таких деятелях советского режима, как Шеварднадзе (несмотря на то, что история современной и независимой Грузии частично связана с его именем – ведь, нельзя отрицать, что он был вторым президентом Грузии!).

Надо заметить, что в этом отношении грузинское общество сделало более ощутимый шаг в сторону демократии и настоящей исторической правды, чем некоторые советские народы. Ведь, в Советском Союзе первым именно грузинский режиссер снял фильм о сталинизме (вспомните, «Покаяние» Т.Абуладзе). А так, прочитав книгу грузинского писателя Д.Турашвили «Побег из СССР», я понял, что в отличие опять же от некоторых советских народов, грузинам удалось существенно оторваться от советского прошлого и советской действительности…