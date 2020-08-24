Если Дональда заменит Джо…

«Президент Турции Эрдоган слушает только меня» — признаться, мы старались вникнуть в суть этих слов американского президента.

Как же это прикажите понимать, господа? Неужели американцы теперь работают над очередным «образом врага», «политическим пугалом»?

Признаться, если бы мы раньше не были свидетелями — очевидцами подобных попыток американцев, вовсе, не обратили бы внимание на эти слова.

Но хорошо помнится, как американцы в разное время создавали образы «политического пугало» из Саддама, Каддафи и других арабо-мусульманских авторитарных лидеров.

Конечно, в случае Саддама или Каддафи для этого была определенная объективная почва – эти люди воистину были диктаторами и правили подобным образом. Но Эрдоган — президент демократической страны, которая является членом НАТО и стремится стать членом ЕС.

То, что американцы не любят турецкого президента, мы знаем со времен правления президента Барка Обамы. До сих пор помним слова Обамы: «Эрдоган был хорошим мусульманином!» Да, не является, а именно был!

А почему, собственно говоря, у американцев такое предвзятое отношение к турецкому президенту? Мы, конечно, не знаем точного и исчерпывающего ответа на этот вопрос, но после безуспешного военного переворота в Турции поняли, что теперь роль «хорошего мусульманина» для США играет «религиозный проповедник» Фатуллах Гюлен.

А так причину недоверия или же нелюбви к турецкому президенту со стороны США можно попытаться как-то объяснить.

Дело упирается в региональную, т.е. в ближневосточную политику президента братской Турции. Признаться, мы сами в этой политике многого не одобряем, но…

В ближневосточной политике США есть два вектора: израильский и курдский. Президент Турции выступает против усиления обоих векторов. Тут можно попытаться ответить на вопрос «На сколько подобная политика отвечает интересам Турции?». Но это заняло бы довольно большое место и требовало бы много времени. Возможно, курдский вопрос следует отделить от израильского, т.к. он связан с внутренней политической спецификой Турции.

Что же касается Израиля, тут есть два момента. Во-первых, в отличие от арабских и некоторых мусульманских стран, Анкара не выступает против Израиля вообще – нет, до последнего времени между двумя странами существовали довольно тесные отношения и даже теперь каждое государство имеет дипломатическое представительство на территории другой стороны.

Во-вторых, как известно, Турция является членом НАТО и относительно, прозападной страной с западной политической системой-моделью. И если израильские дипломаты не могут найти общий язык с такой страной и приравнивают ее к Ирану, даже некоторым теократическим арабским режимам, вывод один: или они настроены предвзято или же работают очень плохо.

В израильском вопросе есть, конечно, еще один важный элемент: Израиль стремится стать лидирующей страной региона, и после свержения некоторых арабских диктатур израильским дипломатам и политикам кажется, что они уже близки к этой цели.

И иногда создается такое впечатление, что израильтянам кажется, что на этом пути последним препятствием является Турция. Но они глубоко заблуждаются: конечно, политику, проводимую десятилетиями мусульманскими странами в отношении Израиля, полностью правильной не назовешь, т.к. в этой политике много неверных моментов. Но Израиль находится в окружении мусульманских государств и должен учитывать и эту реальность. Тем более, что после известного соглашения между Арабскими Эмиратами и Израилем складывается впечатление, что и в арабском мире наблюдаются серьезные позитивные сдвиги в отношении Земли Обетованной.

Наконец, о последнем: Как изменится картина, если президентом США станет Джо Байден? Думается, что Байден не станет более про-израильским президентом, чем Дональд Трамп. Например, известное решение по Иерусалиму было принято Конгрессом США еще при президенте – демократе Билле Клинтоне.

Но ни Клинтон, ни младший Буш–республиканец, а потом и президент–демократ Обама не признали Иерусалим столицей Израиля, это сделал Трамп. Но политические аналитики прогнозируют другое обстоятельство: если президентом США станет Байден, тогда резолюция Конгресса по выдуманному армянскому псевдо-геноциду, наверное, все — таки будет принята.

Мы, конечно, не можем утверждать или опровергать подобные прогнозы, но думается, самое главное, надеемся, что и при демократе Байдене будут соблюдаться незыблемые интересы американского государства.

А последние обстоятельства требуют, даже диктуют, что с официальной Анкарой и с ее народом, как прежде, продолжалось бы не только активное военно-политическое сотрудничество, но и равноправный, взаимовыгодный политический диалог и экономическое сотрудничество.

Политическая и экономическая модель Турции весьма привлекательны для исламского мира. Не стоит забывать такое обстоятельство, что есть и «турецкий ислам» и, самое главное, турецкая модель развития, которая отвечает интересам не только Запада, но и соседнего Израиля.