Если даже Армения не согласится…

В начале прошлой недели, касаясь вопроса участия Турции в переговорном процессе по карабахской проблеме, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь повторил старую и всем известную формулу: «Это возможно с согласия обеих сторон, т.е. Азербайджана и Армении».

Услышав эти слова, некоторые политологи хором заявили, что Москва никогда не согласится, чтобы Анкара стала одним из сопредседателей Минской Группы.

Но не прошло даже пары дней, как российский президент на очередном Валдайском Форуме высказал весьма теплые слова в адрес Баку и Анкары, отметив, что оккупация азербайджанских земель не может продолжаться вечно. Кроме того, Владимир Путин охарактеризовал своего турецкого коллегу как сильного и весьма целеустремленного лидера.

Да, после этого все стало наоборот, как говорится, «пластинка поменялась»: даже пессимисты заявили, что Турцию уже можно считать четвертым сопредседателем МГ, т.к. после такой теплой и искренней рекомендации российского президента вопрос уже можно считать решенным.

Мы, конечно, пока с выводами не торопились бы. Но нетрудно заметить такую деталь, что на этот раз, в отличие от прежних времен, Анкара сама претендует на роль сопредседателя Минской Группы или как участника переговорного процесса более решительно и настойчиво.

Комментируя этот предмет, президент Р.Т.Эрдоган высказался весьма однозначно. Слова турецкого президента приблизительно были такого содержания: «Если Ереван предлагает Москву, то Баку также имеет право предложить Анкару».

Но тут есть еще один важный момент. Многие наблюдатели процесса, как говорится, окрыленные успешными наступлениями азербайджанской армии вообще считают, что на этот раз стороны обойдутся без каких-либо переговоров: армянская сторона считает, что уже нет дипломатического решения проблемы, а азербайджанская сторона однозначным образом заявляет, что ее целью является освобождение всех оккупированных территорий, т.е. всего Карабаха.

Признаться, нам пока очень трудно сделать выбор между различными сценариями развития процессов. Но очевидно, что не только сопредседатели, а в первую очередь, сама Армения должна понять, что, по меткому выражению азербайджанского президента, уже нет прежнего статус–кво, нет прежней «контактной линии».

Наверное, сюда следует добавить и то, что уже нет и прежнего предмета торга: азербайджанская армия освободила три района, скоро освободит и остальные, вернула под свой контроль все участки азербайджано-иранской границы. Уже нет прежней формулы «территории взамен независимости Нагорного Карабаха».

Надо сказать, что страны-опекуны, «старшие сестры» Армении уже в курсе всего этого, поэтому задействуют все рычаги, чтобы остановить наступление нашей армии. Но все эти попытки тщетны: на ход событий в карабахском военно-политическом театре может повлиять только и только Москва. Но еще раз заметим, что последнее выступление российского президента даже теоретически не оставляет места для подобных надежд — армянам на этот раз, на самом деле, придется оставить все оккупированные районы.

Что касается еще раз участия Турции, не надо быть профессиональным дипломатом, чтобы понять такую простую истину: Анкара и так в этом регионе является одним из самых важных «акторов».

Независимо от того, будет ли создан новый формат переговоров, или останется старый, все должны понять, что без Анкары нет шансов для всестороннего урегулирования конфликта: блокада Армении может быть полностью снята лишь с согласия Турции, без налаживания нормальных отношений между Анкарой и Ереваном не может быть настоящего и надежного мира в регионе.

Армянские горе-политики не понимают, что при нынешней политике, когда Ереван претендует на территории всех государств региона, не может быть обеспечена региональная безопасность и региональный мир.

Мы в предыдущих статьях не раз отмечали, что даже утопия «Армения меж двух морей или трех озер» уже превратилась в «Армению меж четырех огней», потому что эти безответственные горе -лидеры одновременно претендует на территории всех четырех государств региона, мало того, не «забывают» даже своего геополитического патрона, т.е. Россию.

Оказывается, что и часть российских территорий, в том числе обширные степи Северного Кавказа, в свое время, т.е. тысячу лет назад, «входили» в состав «великой Армении»!

Возможно, что даже «Тихий Дон» был написан не М. Шолоховым, а каким –то древним и «очень прозорливым» армянином, проживающим на этих территориях до великого потопа, т.е. еще до пророка Ноя!

Тут невольно вспоминается одна довольно известная древнегреческая мудрость, хотя не трудно догадаться, что даже простое упоминание названия Греции из-за ее политики в отношении Турции, вызывает у некоторых наших читателей чистейшее раздражение.

Но независимо от политики некоторых современных греческих политиков, все мы вышли из шинели именно древнегреческой культуры.

А та известная мудрость, которая гласит, что когда Боги наказывают людей, в первую очередь лишают их разума, с одинаковым успехом может быть адресована и некоторым греческим политикам, которые собираются перенести обычную Евклидову геометрию на геополитическую плоскость, строя самые разнообразные многоугольники, одной вершиной или же углом которых является и Армения…