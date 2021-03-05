Если число инфицированных в Азербайджане будет расти может быть ужесточен карантин

Если наблюдающееся в последние дни в Азербайджане увеличение количества инфицированных COVID-19 продолжится, то в стране вновь могут быть применены ограничения. Поэтому рост числа зараженных следует пресечь.

Об этом в пятницу сказал Trend заведующий отделом политики здравоохранения и планирования Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Набиль Сеидов.

По его словам, в настоящее время основным способом предотвращения роста числа заражений является расширение масштабов вакцинации.

«В настоящее время вакцинацию проходят люди старше 50 лет. Так как люди этого возраста входят в основную группу риска, крайне важно их активное участие в процессе», – сказал Сеидов.

Отметив, что количество привитых в стране составляет более 300 тысяч человек, завотделом добавил, что это нельзя считать высоким показателем.

«Вакцинация очень важна для развития коллективного иммунитета против COVID-19 среди населения. Пока у всех в стране не разовьется естественным путем или путем вакцинации иммунитет, прервать цепочку заражений не получится.