Еще у пяти футболистов «Карабаха» выявили коронавирус

Коронавирус выявили еще у пяти игроков футбольного клуба «Карабаха». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Сообщается, что Гара Гараев, Эмиль Балаев, Исмаил Ибрагимли, Турал Байрамов и Кевин Медина сдали позитивный тест на коронавирус.

Это стало известно в ходе тестирования, проведенного в соответствии с требованиями Профессиональной футбольной лиги в рамках подготовки к матчу XII тура Премьер-лиги с «Габалой» после возвращения команды с игры группового раунда Лиги Европы против «Маккаби».

Между тем Махир Эмрели и Аббас Гусейнов продолжают курс лечения. Максим Медведев, заразившийся коронавирусом в лагере сборной в Люксембурге, уже вылечился и вернулся в Баку.