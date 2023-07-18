Польша и Словакия заявили о намерении продлить запрет на импорт зерна из Украины до конца года, отмахнувшись от опасений, что решение России прекратить экспортную сделку с Киевом может нарушить поставки продовольствия.

Как сообщает Bloomberg, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, заявил о том, что не видит причин для отмены аграрного эмбарго. «Я не вижу существенных аргументов в пользу отмены нынешнего запрета в середине сентября. Надеюсь, что эмбарго не закончится, что мы сможем добиться его продления в рамках нашей коалиции из пяти стран ЕС», — зявил Телус, отметив при этом, что Соглашение с Европейским союзом по-прежнему разрешает транзитные перевозки в другие страны.

В то же время, министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил о том, что представители пяти восточных стран ЕС встретятся в Варшаве в среду, 19 июля, чтобы подготовить заявление для Европейской комиссии о продлении запрета и также распространении его на другие товары.

По его словам, было ясно, что влияние дополнительного предложения на цены распространяется на все больший ассортимент продукции, такой как клубника и малина в Польше. Тем не менее, по словам словацкого министра, Европейская комиссия, вероятно, не поддержит расширение запрета.

«Мы всячески поддерживаем Украину, но при условии, что импорт продовольствия не может исказить внутренний рынок. Мы собираем урожай, и некоторые из наших складов переполнены из-за прошлого импорта зерна», — сказал Биреш.

(УНИАН)