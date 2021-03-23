Еще 8 предприятиям Азербайджана разрешили экспорт помидоров в Россию

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующие органы продолжают принимать совместные меры по снятию ограничений на экспорт помидоров и яблок из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию.

Как сообщили Trend в Агентстве, в результате переговоров в связи с данным вопросом между АПБА и Федеральной службой ветеринарного и фитосанитарного надзора Российской Федерации («Россельхознадзор»), а также в результате совместных видеомониторингов, осуществляемых в хозяйствах, и экспертизы образцов, взятых с продукции, с 24 марта 2021 года еще с восьми предприятий (ООО «AGRICOLA», ООО «ŞƏMS BOTANİKA», ООО «AQROSTORM», ООО «BƏHRƏ-2010», ООО «YAŞIL RANÇO», ООО «SOUTH TRADING», ООО «EKO-GRUP 2018» и предприятия, принадлежащие Алиеву Магерраму Гейдар оглу) разрешено экспортировать помидоры в РФ.

Отметим, что на сегодняшний день в общей сложности 82 предприятиям было дано разрешение на экспорт помидоров в Россию соответствующим органом данной страны. В настоящее время экспортный потенциал предприятий, которым разрешено экспортировать помидоры в Россию, составляет 236 948 тонн, что составляет 131,6% от 179 956 тонн помидорной продукции, экспортированной в Россию в 2020 году.