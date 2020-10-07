Еще 55 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 55 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в столице заразились 314 779, вылечились 256 362, погибли 5497 пациентов.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.