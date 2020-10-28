Еще 13 сел освобождены от оккупации

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в своем аккаунте в Twitter опубликовал список очередных населенных пунктов, освобожденных от армянской оккупации.

«Победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджу Агалы, Зернели — Зангиланского, Мандылы — Физулинского, Газанземи, Ханагабулаг, Чюллю, Гушчулар, Гараагач — Джебраильского, Гияслы, Эдилдже, Гылыджан — Губадлинского районов. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах — это Азербайджан!», — говорится в публикации.

| 2020-10-28T17:25:21+04:00 28 октября 2020, 16:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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