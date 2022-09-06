Еврокомиссия подготовила план по ограничению оптовых цен на газ, чтобы сдержать разрастающийся энергетический кризис и обуздать инфляцию. В документе, с которым ознакомилась Financial Times, странам — членам ЕС предлагается две возможности это сделать:

установить потолок цены на газ, импортируемый из России;

ввести систему ценовых ограничений, которая будет меняться от страны к стране в зависимости от их энергобаланса.

Эти меры — часть более масштабного плана, призванного смягчить удар, вызванный взлетом цен на энергоресурсы в результате развязанной Владимиром Путиным войны в Украине. В пятницу министры энергетики ЕС обсудят шаги по борьбе с кризисом, включая перераспределение чрезмерных прибылей, полученных некоторыми производителями электроэнергии, в пользу потребителей.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен также заявила, что план включает меры по сокращению спроса на электричество, помощь наиболее уязвимым группам потребителей и финансовую поддержку производителей электроэнергии, испытывающих проблемы с ликвидностью.