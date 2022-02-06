ЕС ведет переговоры с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами для расширения поставок СПГ.

Об этом сказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

«США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, и мы активизируем наше сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность наших поставок газа в ближайшие месяцы. Помимо США, мы также ведем переговоры с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами о расширении поставок СПГ», — отметил Боррель.