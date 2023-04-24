Согласно заявлению Стано, Евросоюз признает, что выборы были проведены в соответствии с правовыми рамками Косово и что были приложены усилия для того, чтобы они прошли упорядоченно и без происшествий.

Отмечается также, что ЕС сожалеет о том, что не все воспользовались демократическим правом на участие и голосование в рамках этих выборов.