ЕС планирует ввести санкции за фейки

Еврокомиссия (ЕК) впервые предложит ввести санкции против «иностранных субъектов», которые распространяют дезинформацию. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на «План действий в области европейской демократии».

Как отмечается, ограничения могут затронуть в том числе Россию и Китай.

В проекте документа говорится, что Евросоюз «должен более системно использовать весь спектр имеющихся инструментов для противодействия иностранному вмешательству и операциям влияния».

ЕК предлагает различные способы борьбы с дезинформацией: от публичных сообщений до введения санкций за повторные нарушения.

Это первый случай, когда ЕК в официальном документе предложила ввести санкции за фейки, говорится в сообщении. (gazeta.ru)