Евпропейский союз планирует осудить Россию, если Госдума одобрит документ о признании самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

По его словам, признание «республик» противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений.

«Если Госдума сделает такой шаг, мы должны будем изучить это решение. Зачастую бывает так, что решения парламентов — даже самые громкие — не становятся решением государства по внешней политике», — отметил он.

19 января депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса — Донецкую и Луганскую народные республики.