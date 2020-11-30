ЕС ожидает помощи от новой администрации США в регулировании технологических гигантов

Евросоюз оптимистично смотрит на перспективы возобновления конструктивных отношений с США с целью регулирования деятельности крупных американских технологических компаний. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер в интервью, размещенном в понедельник в газете Financial Times.

«У нас есть реальный шанс возобновить отношения с США [в этой сфере] с приходом к власти новой администрации» во главе с избранным американским президентом Джозефом Байденом, полагает Вестагер. «Считаю очень важным, чтобы у нас было крепкое и хорошее партнерство, когда дело касается [регулирования больших технологических компаний]», — отметила она.

В то же время, по словам еврокомиссара, Европе необходимо строить цифровое будущее и не ограничиваться ужесточением правил в отношении технологических гигантов. Согласно предложениям ЕК, которые будут обнародованы на следующей неделе, пристальное внимание будет уделено, в частности, таким компаниям, как Booking Holdings, владеющей сервисом по интернет-бронированию отелей Booking.com с ежегодным доходом $15 млрд, и Airbnb с учетом интересов их меньших конкурентов. Это станет попыткой оперативно откликнуться на перспективы развития рынка «в дополнение к тому, что уже активно делается [в ЕС] для обеспечения соблюдения закона о конкуренции», сказала Вестагер.

Как проинформировало в конце сентября издание, Брюссель намерен обязать такие крупные технологические компании, как Amazon и Google, делиться огромными массивами данных о клиентах со своими конкурентами — менее крупными компаниями — в соответствии с законопроектом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).(РИА Новости)