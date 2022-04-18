Европейский Союз выступил с осуждением «неизбирательных бомбардировок» гражданского населения, которые осуществляют российские войска в Украине. «ЕС осуждает продолжающиеся неизбирательные и незаконные обстрелы гражданских лиц и гражданской инфраструктуры вооруженными силами РФ», — заявил в понедельник, 18 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель указал на «особенно массированные удары» на востоке и юге Украины, а также текущее наступление на Харьков, второй по величине украинский город. «Удары по Львову и других городам на западе Украины свидетельствуют, что ни одна часть страны не избежала бессмысленного нападения Кремля», — говорится в его заявлении. По данным украинских властей, в результате ракетных ударов по Львову погибли не менее семи человек.

Глава дипломатии ЕС выразил поддержку работе Международного уголовного суда (МУС), который занимается расследованием возможных военных преступлений в ходе войны в Украине, и мерам, принимаемым для привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав человека и международного гуманитарного права. «Военные преступления не могут оставаться безнаказанными», — подчеркнул Боррель. (DW)