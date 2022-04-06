Президент Совета Европейского Союза (ЕС) Шарль Мишель обратился к российским солдатам, участвующим в войне в Украине.

Как сообщает АПА, выступая в Европарламенте, Шарль Мишель заявил, что военнослужащим, не выполняющим задачи российского военного руководства, может быть предоставлено убежище.

«У меня есть послание для российских солдат, участвующих в этой войне: если вы не хотите принимать участие в убийстве своих украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступниками, то сложите оружие, прекратите воевать и покиньте поле боя. Некоторые официальные лица государств-членов предлагают предоставить убежище тем, кто не выполняет приказы российских военных. Я думаю, что это ценная идея, и ее следует реализовать», — сказал Шарль Мишель.

Президент Совета ЕС отметил, что жестокости российских сил в отношении мирного населения Украины нет предела.

Шарль Мишель обвинил Россию в совершении военных преступлений: «Мы видим эту реальность, виновные во всем этом должны быть привлечены к ответственности и сурово наказаны».