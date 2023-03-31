Целая серия визитов европейских руководителей в Пекин должна побудить китайское руководство шире взглянуть на конфликт в Украине и перестать явно поддерживать одну из его сторон. Отношения с Европой, прежде всего в сфере технологий и экономики, важны для Китая на фоне все возрастающего противостояния с США.
Первым с председателем КНР Си Цзиньпином встретился в пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес. Он призвал китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, если Пекин хочет играть какую-то роль в процессе мирного урегулирования, рассказал Санчес журналистам после встречи: «Мы все хотим мира, но мы хотим, чтобы этот мир был справедливым и долговечным. Чтобы так было, он должен быть основан на позиции страны, которая подверглась нападению».
Испания вместе с Евросоюзом поддерживает предложенную Зеленским несколько месяцев назад формулу окончания войны из 10 пунктов (включая деоккупацию и вывод российских войск), китайский же план урегулирования заморозит конфликт, оставив России захваченные территории, заявил Санчес.
Си сказал ему, что необходимо создать «сбалансированную, эффективную и устойчивую конструкцию безопасности в Европе» через диалог по урегулированию кризиса в Украине, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
Макрон говорил, постарается убедить китайское руководство помочь прекратить начатую Россией войну. Фон дер Ляйен в четверг заявила, что позиция Китая по вопросу «войны Путина будет определяющим фактором при выстраивании отношений между ЕС и Китаем». Председатель ЕК сказала, что ЕС стоит занять более жесткую позицию по отношению к Китаю, и впервые дала понять, что Брюссель может перестать рассматривать возможность заключения с ним торгового соглашения. Оно было согласовано в 2020 г., но затем застряло в Европарламенте, после того как Китай ввел санкции против некоторых депутатов. (moscowtimes.ru)