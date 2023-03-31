Целая серия визитов европейских руководителей в Пекин должна побудить китайское руководство шире взглянуть на конфликт в Украине и перестать явно поддерживать одну из его сторон. Отношения с Европой, прежде всего в сфере технологий и экономики, важны для Китая на фоне все возрастающего противостояния с США.

Первым с председателем КНР Си Цзиньпином встретился в пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес. Он призвал китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, если Пекин хочет играть какую-то роль в процессе мирного урегулирования, рассказал Санчес журналистам после встречи: «Мы все хотим мира, но мы хотим, чтобы этот мир был справедливым и долговечным. Чтобы так было, он должен быть основан на позиции страны, которая подверглась нападению».

Испания вместе с Евросоюзом поддерживает предложенную Зеленским несколько месяцев назад формулу окончания войны из 10 пунктов (включая деоккупацию и вывод российских войск), китайский же план урегулирования заморозит конфликт, оставив России захваченные территории, заявил Санчес.

Си сказал ему, что необходимо создать «сбалансированную, эффективную и устойчивую конструкцию безопасности в Европе» через диалог по урегулированию кризиса в Украине, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Вслед за Санчесом на следующей неделе на встречу с Си приедут президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.