ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси

Министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Беларуси, чтобы «поддержать демократические права народа страны». Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран сообщества.

«Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа. Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против [государственных] структур, компаний и предпринимателей», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы новые ограничительные меры были введены как можно скорее. «Страны ЕС теперь должны внести предложения о новых позициях санкционного списка, с обоснованием своих предложений. Мы попросили их внести столько предложений, сколько они смогут, и я приложу все усилия, чтобы мы смогли как можно раньше ввести эти меры в действие», — отметил он.