Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 феврал анонсировала пакет масштабных санкций против России из-за вторжения в Украину. Информация об этом опубликована на сайте Европейской комиссии.

«Этим пакетом мы нацелимся на стратегические отрасли российской экономики, заблокировав им доступ к ключевым для России технологиям и рынкам. Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации. А кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и закроем доступ российских банков на европейские финансовые рынки», – отметила фон дер Ляйен.

Решение о вводе санкций будет координироваться с США, Великобританией, Канадой, Японией и Австралией.

«Эти санкции призваны нанести тяжелый урон интересам Кремля и его способности финансировать войну», – подчеркнула глава Еврокомиссии.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин «пытается повернуть время вспять – во времена Российской империи».

«Но тем самым он ставит под угрозу будущее россиян. Я призываю Россию немедленно прекратить насилие и вывести свои войска с территории Украины. Мы не позволим президенту Путину разрушить архитектуру безопасности, которая на протяжении многих десятилетий давала Европе мир и стабильность. Мы не позволим президенту Путину заменить верховенство закона верховенством силы и безжалостности. Ему не следует недооценивать решимость и силу наших демократий», – заявила фон дер Ляйен. (gordonua.com)